Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda

Belém entrou oficialmente na disputa para sediar o último amistoso da Seleção Brasileira em território nacional antes da Copa do Mundo. A capital paraense enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocando o Estádio do Mangueirão como opção para a partida de despedida antes do embarque para o Mundial, previsto para junho.

A candidatura foi formalizada no início de maio do ano passado e conta com o apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF) e do Governo do Pará. O Rio de Janeiro aparece como principal concorrente, já que a apresentação do elenco está prevista para a Granja Comary, em Teresópolis.

Por que Belém entrou na disputa pelo amistoso?

No documento enviado à CBF, a FPF defende que Belém reúne fatores estratégicos para receber o jogo. Entre os principais argumentos estão o clima quente e úmido, semelhante ao das cidades-sede da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, onde as temperaturas podem ultrapassar os 30 °C.

Segundo a federação, essas condições ajudariam na adaptação física dos jogadores antes do torneio, além de contribuírem para a preparação do elenco.

Outro ponto destacado é a estrutura do Mangueirão, que passou por reformas recentes. A FPF informou à CBF que há um compromisso do governo estadual para a troca do gramado, que pode receber um piso semelhante ao utilizado nas arenas do Mundial, da variedade Tahoma.

A federação também ressaltou a capacidade do estádio e a experiência recente em jogos da Seleção, além da logística considerada favorável para o deslocamento internacional.

Seleção deve fazer dois amistosos antes da Copa

A comissão técnica da Seleção Brasileira planeja realizar dois amistosos preparatórios antes do início da Copa do Mundo:

um jogo de despedida no Brasil;

outro já nos Estados Unidos, onde a equipe fará a primeira fase.

Para o confronto em solo brasileiro, a ideia é enfrentar uma seleção que não esteja classificada para o Mundial, com o objetivo de ajustar o time e fortalecer a conexão entre jogadores e torcida na busca pelo hexacampeonato.

Os adversários dos amistosos ainda não foram anunciados pela CBF.

Histórico recente pesa a favor da capital paraense

Belém já foi escolhida recentemente pela CBF para compromissos da Seleção. Em setembro de 2023, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em partida válida pelas Eliminatórias, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

No ano seguinte, a capital paraense também serviu como base de treinos antes do jogo contra a Venezuela, fora de casa, devido à logística favorável e à menor distância até o país vizinho.

O Rio de Janeiro aparece como concorrente direto por concentrar a preparação inicial da Seleção na Granja Comary. A proximidade com o Maracanã e a redução do deslocamento antes da viagem internacional são pontos considerados pela CBF.

Até o momento, a entidade não definiu o local do amistoso nem divulgou um prazo para anunciar a decisão.