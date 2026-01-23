Belém pode sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo; entenda Capital paraense enviou ofício à CBF e aponta clima e Mangueirão como trunfos Hannah Franco 23.01.26 21h44 Belém entra na disputa para sediar amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo 2026. (Vitor Silva / CBF) Belém entrou oficialmente na disputa para sediar o último amistoso da Seleção Brasileira em território nacional antes da Copa do Mundo. A capital paraense enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocando o Estádio do Mangueirão como opção para a partida de despedida antes do embarque para o Mundial, previsto para junho. A candidatura foi formalizada no início de maio do ano passado e conta com o apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF) e do Governo do Pará. O Rio de Janeiro aparece como principal concorrente, já que a apresentação do elenco está prevista para a Granja Comary, em Teresópolis. VEJA MAIS Copa do Mundo 2026: turistas com ingresso terão prioridade na entrevista do visto dos EUA A medida havia sido anunciada pelo então presidente Donald Trump em novembro de 2025 e foi reforçada nesta semana Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingresso para a Copa do Mundo de 2026 Brasil está entre os países com maior demanda por bilhetes Por que Belém entrou na disputa pelo amistoso? No documento enviado à CBF, a FPF defende que Belém reúne fatores estratégicos para receber o jogo. Entre os principais argumentos estão o clima quente e úmido, semelhante ao das cidades-sede da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, onde as temperaturas podem ultrapassar os 30 °C. Segundo a federação, essas condições ajudariam na adaptação física dos jogadores antes do torneio, além de contribuírem para a preparação do elenco. Outro ponto destacado é a estrutura do Mangueirão, que passou por reformas recentes. A FPF informou à CBF que há um compromisso do governo estadual para a troca do gramado, que pode receber um piso semelhante ao utilizado nas arenas do Mundial, da variedade Tahoma. A federação também ressaltou a capacidade do estádio e a experiência recente em jogos da Seleção, além da logística considerada favorável para o deslocamento internacional. Seleção deve fazer dois amistosos antes da Copa A comissão técnica da Seleção Brasileira planeja realizar dois amistosos preparatórios antes do início da Copa do Mundo: um jogo de despedida no Brasil; outro já nos Estados Unidos, onde a equipe fará a primeira fase. Para o confronto em solo brasileiro, a ideia é enfrentar uma seleção que não esteja classificada para o Mundial, com o objetivo de ajustar o time e fortalecer a conexão entre jogadores e torcida na busca pelo hexacampeonato. Os adversários dos amistosos ainda não foram anunciados pela CBF. Histórico recente pesa a favor da capital paraense Belém já foi escolhida recentemente pela CBF para compromissos da Seleção. Em setembro de 2023, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em partida válida pelas Eliminatórias, ainda sob o comando de Fernando Diniz. No ano seguinte, a capital paraense também serviu como base de treinos antes do jogo contra a Venezuela, fora de casa, devido à logística favorável e à menor distância até o país vizinho. O Rio de Janeiro aparece como concorrente direto por concentrar a preparação inicial da Seleção na Granja Comary. A proximidade com o Maracanã e a redução do deslocamento antes da viagem internacional são pontos considerados pela CBF. Até o momento, a entidade não definiu o local do amistoso nem divulgou um prazo para anunciar a decisão. 