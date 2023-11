Batalhão Caeté de Bragança vence jogo contra Batalhão Rodoviário e conquista Liga dos Quartéis 2023

Em partida final realizada na manhã desse sábado, 4, no estádio do Mangueirão em Belém, o Batalhão Caeté Futebol Clube levou a melhor e conquistou o troféu da Liga dos Quarteis 2023. O time derrotou por 3 a 1, o Batalhão Rodoviário (BPRV) e levantou a taça. O torneio, que existe desde 2020, reúne agentes de 30 batalhões, da capital e do interior.

VEJA MAIS

Vale destacar que a edição de 2023 da Liga dos Quartéis já é histórica. Segundo o presidente da Liga, o coronel Josimar Leão, o torneio deste ano reuniu um total de 1.050 atletas de várias regiões do Pará. Das 30 equipes participantes desta edição, nove delas são do interior do estado. As 30 equipes participantes do torneio foram divididas em três grupos com dez times cada, que se enfrentavam no sistema de pontos corridos.

Dessa forma, passaram à segunda fase cinco equipes de cada chave e mais o melhor sexto colocado, levando em consideração todas as equipes participantes. A partir de então, os times passaram a se enfrentar em formato mata-mata, em jogos de ida e volta, utilizando a fórmula do “cruzamento olímpico”. Ou seja, o melhor colocado da primeira fase enfrenta o pior e assim suscetivamente. A final, ao contrário do restante do campeonato, será disputada em jogo único, no Mangueirão.

Disputa foi realizada no Mangueirão na manhã deste sábado, 4 (Carmem Helena / O Liberal)

O coronel explicou ainda que essa é a quarta edição da Liga dos Quarteis. “O torneio surgiu em prol da qualidade de vida de nossos agentes. Somos acostumados a trabalhar nos jogos entre Remo e Paysandu, então pensamos em fazer algo para melhorar a qualidade de vida e saúde do Policial Militar”.

Josimar afirmou ainda que é a primeira vez que a liga tem um jogo disputado no Mangueirão. “Batalhamos muito pelo nosso torneio. Contamos esse ano com equipes do Marajó, Bragança, mesmo com as dificuldades de locomoção. Então é uma honra vivenciar um momento como esse”, enfatizou o coronel e Presidente da Liga dos Quarteis.

O Sargento, Leandro Rocha, respira a competição. “Esse momento é muito importante para mim. A Liga dos Quarteis é um campeonato difícil porque são muitos times e qualificados, então quando acaba um campeonato, a gente já precisa arrumar o time para o próximo ano”, explicou.

Sargento Leandro Rocha (Carmem Helena / O Liberal)

Leandro reforçou ainda que mesmo com todas as dificuldades, “focamos muito na parte psicológica de nossos participantes, então estou muito feliz de poder fazer parte dessa competição”, concluiu o sargento e integrante do time finalista Batalhão Rodoviário.

A equipe vencedora da Liga dos Quartéis não terá apenas o nome escrito na história do principal torneio de futebol de policiais militares do Pará. O vencedor da competição vai faturar um prêmio de R$ 8 mil, além do troféu de campeão.