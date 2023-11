Mangueirão recebe final da Liga dos Quartéis da Polícia Militar neste sábado (4)

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, recebe neste sábado (4), às 9h30, a final da Liga dos Quartéis de 2023. O torneio, realizado pelos policiais militares do estado, reúne agentes de 30 batalhões, da capital e do interior. A grande decisão será entre os combatentes do 33º BPM - que abrange o município de Bragança - e do Batalhão Rodoviário, de Belém.

A edição de 2023 da Liga dos Quartéis já é histórica. Segundo o presidente da Liga, o coronel Josimar Leão, o torneio deste ano reuniu um total de 1.050 atletas de várias regiões do Pará. Das 30 equipes participantes desta edição, nove delas são do interior do estado.

"A Liga Dos Quartéis surgiu com o intuito de promover a união e fortalecer o espírito de camaradagem entre os policiais militares. A Liga começou no ano de 2020 com 16 equipes. Em 2021, o campeonato contou com 22 equipes, aumentando para 26 em 2022", conta o militar.

Fórmula de disputa

As 30 equipes participantes do torneio foram divididas em três grupos com dez times cada, que se enfrentavam no sistema de pontos corridos. Passaram à segunda fase cinco equipes de cada chave e mais o melhor sexto colocado, levando em consideração todas as equipes participantes.

A partir de então, os times passaram a se enfrentar em formato mata-mata, em jogos de ida e volta, utilizando a fórmula do "cruzamento olímpico". Ou seja, o melhor colocado da primeira fase enfrenta o pior e assim suscetivamente. A final, ao contrário do restante do campeonato, será disputada em jogo único, no Mangueirão.

Prêmios

A equipe vencedora da Liga dos Quartéis não terá apenas o nome escrito na história do principal torneio de futebol de policiais militares do Pará. O vencedor da competição vai faturar um prêmio de R$ 8 mil, além do troféu de campeão.

Além disso, a organização do torneio prevê prêmios para o segundo colocado (R$ 4 mil) e individuais (melhor goleiro e artilheiro). Ambos os destaques vão receber, além de um troféu, uma quantia de R$ 500,00.