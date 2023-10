Bomba atinge goleiro durante o Campeonato Francês; vídeo

Durante a partida entre Montpellier e Clermont pelo Campeonato Francês, neste domingo (8), um torcedor lançou uma bomba em direção ao goleiro Diaw. O impacto da explosão deixou o goleiro senegalês desacordado e ele teve que ser retirado de maca do campo.

O ex-jogador do Vasco, Neto Borges, que agora atua como lateral-esquerdo pelo Clermont, foi expulso do jogo por sua reação ao incidente, ao fazer um gesto obsceno em direção aos torcedores.

Segundo relatos da imprensa francesa, o torcedor responsável por atirar a bomba foi identificado e retirado do estádio. No momento do incidente, o Montpellier estava vencendo o jogo por 4 a 2. A partida foi suspensa em virtude do ocorrido, e as autoridades investigam o incidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)