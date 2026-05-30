Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão

Bahia x Botafogo disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo chega embalado após vencer o Caracas por 3 a 1, na Venezuela, resultado que garantiu ao clube a melhor campanha da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe empatou em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada e ocupa a 10ª colocação, com 22 pontos.

Já o Bahia tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Coritiba, fora de casa. O Tricolor baiano soma 23 pontos, aparece na 8ª posição da tabela e segue na disputa por uma vaga na próxima CONMEBOL Libertadores. O técnico Rogério Ceni chega pressionado para o confronto.

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Bahia x Botafogo: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago; Erick, Rodrigo Nestor e Éverton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Botafogo

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 30 de maio de 2026, 17h30