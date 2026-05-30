Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão Bahia e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 30.05.26 16h30 Bahia e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Wagner Santana / O Liberal) Bahia x Botafogo disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 17h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo chega embalado após vencer o Caracas por 3 a 1, na Venezuela, resultado que garantiu ao clube a melhor campanha da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe empatou em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada e ocupa a 10ª colocação, com 22 pontos. Já o Bahia tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Coritiba, fora de casa. O Tricolor baiano soma 23 pontos, aparece na 8ª posição da tabela e segue na disputa por uma vaga na próxima CONMEBOL Libertadores. O técnico Rogério Ceni chega pressionado para o confronto. VEJA MAIS Botafogo vira sobre o Caracas, confirma melhor campanha da Sul-Americana e avança Coritiba vence de virada, entra no G-6 do Brasileirão e aumenta pressão no Bahia Bahia x Botafogo: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago; Erick, Rodrigo Nestor e Éverton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho. FICHA TÉCNICA Bahia x Botafogo Campeonato Brasileiro Série A Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 30 de maio de 2026, 17h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01