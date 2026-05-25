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Coritiba vence de virada, entra no G-6 do Brasileirão e aumenta pressão no Bahia

Estadão Conteúdo

O Coritiba derrotou o Bahia por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (25), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa buscou a vitória com uma reação no segundo tempo, marcando com Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes, após sair em desvantagem com um gol contra de Tiago Cóser. O Bahia descontou no fim com Everaldo.

Com a vitória, o Coritiba chegou aos 26 pontos, venceu em casa após um mês e assumiu a sexta colocação na tabela. O Bahia permaneceu com 23 pontos e caiu para o oitavo lugar, ultrapassado pelo próprio rival paranaense. A derrota acentua o momento de instabilidade da equipe de Salvador, que não vence há cinco rodadas na competição nacional e aumenta a pressão no técnico Rogério Ceni.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (30) por mais uma rodada do Brasileirão. O Coritiba viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, às 16h, no Estádio do Maracanã. O Bahia joga em Salvador e recebe o Botafogo, às 17h30, na Arena Fonte Nova, com a obrigação de somar pontos para estancar a queda na classificação geral.

O Bahia tomou a iniciativa no primeiro tempo mesmo atuando como visitante e criou as oportunidades mais claras de gol, com Sanabria finalizando para fora na pequena área e Iago Borduchi acertando a trave. A insistência baiana deu resultado aos 25 minutos, quando Erick Pulga chutou de fora da área e a bola desviou no zagueiro Tiago Cóser antes de entrar no gol do Coritiba.

Os mandantes só conseguiram equilibrar a partida após o prejuízo no placar, explorando a velocidade de Breno Lopes no contra-ataque e ensaiando uma pressão territorial nos minutos finais antes do intervalo, mas sem efetividade para superar a marcação adversária.

A etapa complementar foi de amplo domínio e eficiência do Coritiba, que empatou logo aos 10 minutos com o zagueiro Bruno Melo completando de cabeça um cruzamento preciso de Josué. A virada aconteceu aos 19 minutos, após o goleiro João Paulo afastar mal um cruzamento, Lavega finalizou de perna esquerda para marcar o segundo.

O terceiro gol saiu três minutos depois, aos 22, em um contra-ataque rápido iniciado no campo de defesa, onde Breno Lopes tabelou com Lavega e chutou no ângulo superior. O Bahia ainda diminuiu aos 45 minutos com Everaldo cabeceando firme após cobrança de falta de Everton Ribeiro, mas a reação tardia não evitou o revés.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 2 BAHIA

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chemont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo e Thiago Santos (Willian Oliveira); Sebas Gómez, Josué e Lavega (Fabinho); Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA - Léo Vieira (João Paulo); Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Michel Araujo), Everton Ribeiro; Sanabria (Ademir), Pulga (Kike) e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Tiago Cóser, aos 25 minutos do primeiro tempo; Bruno Melo, aos 11, Lavega, aos 19, Breno Lopes, aos 23 e Everaldo, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Acevedo, Ademir e Román (Bahia).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 20.680 presentes.

RENDA - R$ 647.328,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

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