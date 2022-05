Azuriz x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/05) pela Copa do Brasil

Azuriz e Bahia disputam nesta terça-feira (10/05), em partida válida pela Copa do Brasil de 2022. A partida está programada para começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no interior do Paraná. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Azuriz x Bahia?

A partida Azuriz x Bahia a pode ser assistida pelo streaming Amazon Prime

Como Azuriz x Bahia chegam para o jogo?

No jogo de ida, as equipes ficaram no empate de 0 a 0. Quem vencer, avança para as oitavas de final e garante R$3 milhões em premiação.

FICHA TÉCNICA

Azuriz x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no interior do Paraná.

Data/Horário: 10 de maio de 2022, 20h30

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Quarto Árbitro: Leandro Ferreira Lima (PR)

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Azuriz: Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan (Léo Índio), Wenderson e Fabrício Oya; Edson Carioca, Berguinho e Rone (JP). TÉCNICO: Fabiano Daitx

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca (Falcão) e Daniel (Gregory) (Warley); Marco Antônio, Vitor Jacaré e Davó. TÉCNICO: Guto Ferreira

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)