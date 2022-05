Barcelona x Celta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/05) pela La Liga

As equipes Barcelona x Celta de Vigo entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (10/05), para disputar a 36° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. A partida acontece no Estádio Camp Nou, em Barcelona. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Barcelona x Celta ao vivo?

A partida Barcelona x Celta pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Barcelona x Celta chegam para o jogo?

Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol e detém 20 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 65 gols marcados contra 35 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos pela La Liga, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Celta de Vigo ocupa a 11° posição da competição e soma 11 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 41 gols marcados e 38 gols sofridos. O time galego registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em suas últimas 5 partidas.

Prováveis escalações

Barcelona: Neto; Dani Alves, Araújo, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Ferran Torres e Dembélé. Técnico: Xavi.

Celta: Dituro; Kevin, Murillo, Araújo, Javi Galán; Fran Beltrán, Franco Cervi, Brais Méndez, Denis Suárez; Thiago Galhardo e Iago Aspas. Técnico: Eduardo Coudet.

Ficha técnica - Barcelona x Celta de Vigo

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona

Data/horário: 10 de maio de 2022, às 16h30