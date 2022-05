Granada x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/05) pela La Liga

As equipes Granada x Athletic Bilbao entram em campo às 15h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (10/05), para disputar a 36° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. A partida ocorre no Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Granada x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida Granada x Athletic Bilbao pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Granada x Athletic Bilbao chegam para o jogo?

Granada ocupa a 17° posição da La Liga, última antes da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe acumula 7 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 43 gols marcados e 59 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Athletic Bilbao está em 8° lugar na competição e soma 13 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 41 gols marcados e 34 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Granada: Maximiano; Quini, Victor Díaz, D. Duarte, S. Escudero; Petrovic, Milla, A. Puertas, Colladado, Machis; Luís Suarez. Técnico: Aitor Karanka.

Athletic Bilbao: Unai; de Marcos, Y. Alvarez, Iñigo, Berchiche; Nicholas Williams, Dani García, Vesga, Muniain; Iñaki e Raúl García. Técnico: Marcelino Garcia.

Ficha técnica - Granada x Athletic Bilbao

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada

Data/horário: 10 de maio de 2022, às 15h