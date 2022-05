Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta terça (10/05)

antes da hora!

Depois de comemorar gol contra o Paysandu e perder o jogo, ex-Remo tem perfil 'invadido' nas redes

Em tom provocativo, João Diogo comemorou o empate diante do Paysandu, mas time saiu de campo goleado e torcida do Papão devolveu 'encarnação' nas redes sociais do atleta