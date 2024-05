Ayrton Senna: saiba por que tricampeão brasileiro se tornou o ‘Rei de Mônaco’

Ayrton Senna, ídolo brasileiro da Fórmula 1, tornou-se o maior vencedor da história do Grande Prêmio de Mônaco, com seis vitórias no circuito de Monte Carlo. Seu domínio nas ruas estreitas e desafiadoras do principado foi tão marcante que, até hoje, nenhum outro piloto conseguiu igualar seus feitos. Entenda por que o piloto da F1 pode ser considerado o 'Rei de Mônaco':

A primeira demonstração de sua habilidade veio em 1984, quando, estreando em Mônaco, Senna largou na 13ª posição e, sob forte chuva, superou diversos adversários, incluindo o campeão Niki Lauda, reduzindo significativamente a vantagem de Alain Prost. Apesar de não ter vencido devido à interrupção da corrida, seu desempenho destacou talento.

Nos anos seguintes, Senna enfrentou adversidades, incluindo um abandono e uma terceira colocação. Em 1987, pilotando pela Lotus, Senna finalmente conquistou sua primeira vitória em Mônaco. Apesar das limitações do carro, ele assumiu a liderança após a quebra do veículo de Nigel Mansell e celebrou jogando champanhe no Príncipe Rainier, marcando a primeira de suas seis vitórias.

Em 1989, após um acidente no ano anterior que o deixou fora da disputa, Senna venceu novamente, desta vez com a McLaren, superando seu companheiro de equipe Alain Prost em meio a uma rivalidade intensa. A vitória foi significativa, consolidando sua superioridade no circuito.

A terceira vitória veio em 1990, em uma corrida marcada por desafios, como quase colisões com retardatários e problemas no motor que ameaçaram sua liderança. Senna, no entanto, manteve a calma e garantiu a vitória com apenas um segundo de vantagem sobre Jean Alesi.

Em 1991, Senna alcançou sua quarta vitória em Mônaco após conquistar a pole position. Mesmo enfrentando problemas, como a necessidade de usar um carro reserva e quase atropelar um fiscal, ele cruzou a linha de chegada à frente de seus concorrentes, ampliando sua série de vitórias na temporada.

O quinto triunfo, em 1992, igualou o recorde de Graham Hill. Senna precisou superar o poderoso carro da Williams, pilotado por Nigel Mansell, que dominava a temporada. A vitória consolidou seu classificação no circuito.

Em 1993, na sua última corrida em Mônaco pela McLaren, Senna enfrentou novos desafios, incluindo um acidente nos treinos e problemas durante a corrida. Mesmo assim, beneficiado por incidentes com Prost e Schumacher, ele conquistou sua sexta vitória, batendo o recorde de Hill e confirmando seu título de "Rei de Mônaco".

Quem está mais perto de bater esse recorde?

Atualmente, nenhum piloto em atividade está próximo de igualar o recorde de Senna. Lewis Hamilton, com três vitórias em Mônaco, precisaria vencer mais três vezes para igualar o feito do tricampeão brasileiro.