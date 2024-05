Max Verstappen optou por não usar camisa em homenagem a Ayrton Senna no GP de Imola; entenda

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen participou de uma homenagem ao brasileiro Ayrton Senna, que morreu há 30 anos, na última quinta-feira (16), durante o GP de Imola. Nas fotos e vídeo da celebração, o holandês acabou se destacando por não estar vestido com a camisa personalizada com as cores do Brasil.

A iniciativa foi organizada pelo tetracampeão Sebastian Vettel e todas as camisas foram distribuída por ele e por sua equipe. No momento da foto, dentre os pilotos do grid atual da Fórmula 1, apenas Verstappen e Valterri Bottas não estavam vestidos com a peça.

VEJA MAIS

De acordo com a jornalista Julianne Cerasoli, que cobre a F1, Max Verstappen optou por não usar a camisa distribuída por Vettel. Segundo ela, a opção do piloto da RBR em não vestir a peça foi uma escolha pessoal, ligada à relação do holandês com a família da namorada Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, que possui desafetos com Senna.

Durante a transmissão do GP de Imola na Band, a jornalista Marina Becker disse que conversou com a assessora de Vettel e ela informou que algumas peças tinham sido roubadas, por isso, Bottas e Verstappen estariam sem as peças. No entanto, em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que Sebastian oferece uma camisa para o piloto, que recusa.

Quanto a Bottas, Julianne Cerasoli informou que o finlandês estava na pista antes de todos andando de bicicletas e estava em trajes de ciclistas. Assim, acabou não usando a peça.