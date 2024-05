Galisteu revela 3 sonhos não realizados de Senna: 'Vivia para o trabalho'; veja quais são

Ayrton Senna acumulou uma série de conquistas profissionais: títulos, recordes, vitórias memoráveis e a adoração de um país inteiro. No entanto, fora das pistas, segundo Adrianne Galisteu, que viveu um romance com o piloto, ele não conseguiu realizar pelo menos três sonhos.

VEJA MAIS

Adriane revelou que correr na Ferrari, conhecer a Disney e ter um filho foram desejos que o ídolo das pistas não pode realizar. "Eu lembro de falar com a minha 'meninisse' toda: 'bora pra Disney', mas sempre tinha uma coisa de trabalho na frente", relatou a modelo em entrevista ao UOL em 2021.

Adriane Galisteu, que era namorada do piloto na época do acidente, detalha esses desejos não alcançados: "Eu digo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha o sonho de correr pela Ferrari, o que não aconteceu. Tinha o sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um rumor de que ele teve uma filha, mas não sei como ficou essa história; de qualquer forma, ele não exerceu a paternidade. E o sonho de conhecer a Disney. Quer dizer, a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney", disse Adriane Galisteu.

"Ele vivia para o trabalho dele. As férias dele, ele vinha para Angra, que ele adorava. Ela saia do circuito da Europa e vinha para Angra e ficava lá. Tanto que ele morreu sem conhecer a Disney, que era o sonho da vida dele. Foi o primeiro lugar que eu fui depois da morte dele. Primeiro dinheiro que ganhei, eu peguei minha mãe e fui para a Disney. Não dá para acreditar que um homem desse tamanho sonhava em conhecer a Disney e nunca pisou lá", desabafou a ex namorada de Ayrton.

O 'flerte' com a Ferrari nunca se concretizou. Senna e a escuderia italiana estiveram próximos em diversas ocasiões, mas por uma série de problemas, a parceria nunca se materializou. O piloto brasileiro chegou a negociar com a equipe em diferentes momentos, mas não conseguiu vestir as cores da Ferrari na Fórmula 1.