Audiências do processo de Massa por título de 2008 da F-1, tem início nesta quarta Serão três dias de exposições dos advogados das partes perante o juiz Robert Jay Estadão Conteúdo 29.10.25 10h43 A disputa pelo título do Mundial de Pilotos de 2008 da Fórmula 1 ainda não terminou. Pelo menos nos bastidores. Começam hoje e vão até sexta-feira, dia 31, em Londres, as primeiras audiências do caso envolvendo o brasileiro Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e Bernie Ecclestone. VEJA MAIS Felipe Massa e Djokovic se tornam investidores do clube francês Le Mans Massa entrou na participação por já ser investidor da Oakberry. A empresa também atraiu o dinamarquês Kevin Magnussen para a sociedade. Magnussen, assim como Massa, é ex-piloto da Fórmula 1 'Não há como' Felipe Massa ganhar processo por título de 2008, diz ex-chefão da F-1 Você lembra? O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença. Serão três dias de exposições dos advogados das partes perante o juiz Robert Jay, que pode proferir sua decisão já na sexta sobre a continuidade ou encerramento do caso ou, o mais provável, levar mais algumas semanas, até meses, para se pronunciar a respeito. Massa está processando no Tribunal Superior de Londres para obter uma declaração de que deveria ter vencido o campeonato de 2008, que perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto, e está pedindo cerca de US$ 85,9 milhões, algo em torno de R$ 461 milhões, mais juros. O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por conta da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso. A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes para trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilsimo) de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". O trecho que motivou Massa a abrir o processo, no entanto, viria depois: "De acordo com as regras, provavelmente teríamos que anular a corrida em Cingapura nessas circunstâncias. Para fins da classificação do Campeonato Mundial, ela nunca teria acontecido. Então, Massa teria sido campeão, e não Hamilton". 