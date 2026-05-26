Atlético-CE x Tirol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Série D

Atlético Cearense x Tirol disputam hoje, terça-feira (26/05), a 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira as informações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Cearense x Tirol ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelas plataformas de streaming que transmitem a Série D, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético Cearense ocupa a quinta colocação do Grupo A7, com sete pontos conquistados, mesma pontuação do Altos-PI, equipe que fecha a zona de classificação. A Águia da Precabura tenta se recuperar após derrota para o Ferroviário e aposta no fator casa para seguir viva na briga pelo G-4.

Já o Tirol aparece logo atrás, na sexta posição, com seis pontos. A equipe chega motivada após vencer o Altos e empatar com o Fluminense-PI na rodada passada, resultado que manteve a Coruja na disputa por uma vaga na próxima fase.

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Atlético-CE x Tirol: prováveis escalações

Atlético Cearense: Matheus Jesus, Gean, Carlos Gabriel, João Batista, Bruno Lima, Dieguinho, Juan Molano, Antônio Kaua, William Wallace, Adriano

Napão, Juan Palacio

Tirol: Frank, Jairo, Dieguinho, Zé Augusto, Diguinho, Ytalo, Welton Santana, Alyson Motta, Vinícius Alves, Jeffinho, Felipe Hulk

FICHA TÉCNICA

Atlético Cearense x Tirol

Série D do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 16h