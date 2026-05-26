Atlético-CE x Tirol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Série D Atlético Cearense e Tirol jogam pela Série D do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 26.05.26 15h00 Atlético Cearense e Tirol jogam pela Série D do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Instagram/fc.atleticocearense) Atlético Cearense x Tirol disputam hoje, terça-feira (26/05), a 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira as informações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Cearense x Tirol ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelas plataformas de streaming que transmitem a Série D, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Atlético Cearense ocupa a quinta colocação do Grupo A7, com sete pontos conquistados, mesma pontuação do Altos-PI, equipe que fecha a zona de classificação. A Águia da Precabura tenta se recuperar após derrota para o Ferroviário e aposta no fator casa para seguir viva na briga pelo G-4. Já o Tirol aparece logo atrás, na sexta posição, com seis pontos. A equipe chega motivada após vencer o Altos e empatar com o Fluminense-PI na rodada passada, resultado que manteve a Coruja na disputa por uma vaga na próxima fase. VEJA MAIS Fora de casa, Águia de Marabá vence e Tuna Luso empata na oitava rodada da Série D Azulão ficou mais perto da classificação para a próxima fase, e a Águia Guerreira também segue viva na disputa. Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. Atlético-CE x Tirol: prováveis escalações Atlético Cearense: Matheus Jesus, Gean, Carlos Gabriel, João Batista, Bruno Lima, Dieguinho, Juan Molano, Antônio Kaua, William Wallace, Adriano Napão, Juan Palacio Tirol: Frank, Jairo, Dieguinho, Zé Augusto, Diguinho, Ytalo, Welton Santana, Alyson Motta, Vinícius Alves, Jeffinho, Felipe Hulk FICHA TÉCNICA Atlético Cearense x Tirol Série D do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-CE Tirol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36