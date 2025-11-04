Atleta de Castanhal conquista ouro no AJP Tour Imperatriz International de Jiu-Jitsu O atleta e professor Danilo Silva representou o Pará na competição, que integra o circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), reunindo atletas de alto nível de diferentes estados e países O Liberal 04.11.25 18h20 Danilo levou a medalha de ouro no AJP Tour Imperatriz International Jiu-Jitsu Championship 2025. (Divulgação) O atleta e professor Danilo Silva, da academia Atlan Jiu-Jitsu, conquistou a medalha de ouro na categoria superpesado (até 120 kg) do AJP Tour Imperatriz International Jiu-Jitsu Championship 2025, realizado nos dias 1º e 2 de novembro, no ginásio da Praça Mané Garrincha, em Imperatriz (MA). Natural de Castanhal (PA), Danilo representou o Pará na competição, que integra o circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), reunindo atletas de alto nível de diferentes estados e países. A vitória consolida o desempenho do paraense em eventos da federação, na qual já possui outras participações. VEJA MAIS Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. Após a conquista, o atleta destacou o significado do resultado para sua equipe e cidade. “Esta medalha não é só minha, é de Castanhal e de todos que acreditam no nosso trabalho. Sair do Pará, competir em um evento dessa magnitude e voltar com o ouro é a realização de um sonho que começou em 2008”, afirmou Danilo Silva. Danilo iniciou no jiu-jitsu em 2008 e atualmente é responsável pela Atlan Jiu-Jitsu Castanhal, onde atua como treinador e competidor. O título obtido no Maranhão é considerado um dos principais resultados de sua carreira e reforça a presença do jiu-jitsu paraense no cenário nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes jiu-jitsu ajp tour imperatriz international jiu-jitsu championship 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34