O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atleta de Castanhal conquista ouro no AJP Tour Imperatriz International de Jiu-Jitsu

O atleta e professor Danilo Silva representou o Pará na competição, que integra o circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), reunindo atletas de alto nível de diferentes estados e países

O Liberal
fonte

Danilo levou a medalha de ouro no AJP Tour Imperatriz International Jiu-Jitsu Championship 2025. (Divulgação)

O atleta e professor Danilo Silva, da academia Atlan Jiu-Jitsu, conquistou a medalha de ouro na categoria superpesado (até 120 kg) do AJP Tour Imperatriz International Jiu-Jitsu Championship 2025, realizado nos dias 1º e 2 de novembro, no ginásio da Praça Mané Garrincha, em Imperatriz (MA).

Natural de Castanhal (PA), Danilo representou o Pará na competição, que integra o circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), reunindo atletas de alto nível de diferentes estados e países. A vitória consolida o desempenho do paraense em eventos da federação, na qual já possui outras participações.

Após a conquista, o atleta destacou o significado do resultado para sua equipe e cidade. “Esta medalha não é só minha, é de Castanhal e de todos que acreditam no nosso trabalho. Sair do Pará, competir em um evento dessa magnitude e voltar com o ouro é a realização de um sonho que começou em 2008”, afirmou Danilo Silva.

Danilo iniciou no jiu-jitsu em 2008 e atualmente é responsável pela Atlan Jiu-Jitsu Castanhal, onde atua como treinador e competidor. O título obtido no Maranhão é considerado um dos principais resultados de sua carreira e reforça a presença do jiu-jitsu paraense no cenário nacional.

