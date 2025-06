Atleta castanhalense se prepara para conquistar o segundo título no Brasileiro de jiu-jítsu

Bia Araújo, atleta kids de jiu-jitsu, se prepara para participar do Campeonato Brasileiro da modalidade que ocorre em São Paulo, no dia 15 de junho. A castanhalense foi a grande campeã no ano passado e se prepara para o bicampeonato.

Wilson Araújo, pai da castanhalense conta que os treinos seguem com bastante intensidade. “Ela está em uma jornada de treinamento intenso e ajustes para que possa dar o seu máximo e chegar novamente ao pódio. A Bia tem participados de competições menores, porém muito importantes também, como o Circuito Norte Nordeste que servem para corrigir o kemp de treinos, que é um treinamento específico para a competição com estratégia e planos”, explicou o pai da atleta.

Acumulados do ano

Quase na metade de 2025 e a atleta Bia Araújo já acumula seis títulos, sendo cinco estaduais e um nacional.

A atleta de 13 anos divide as rotinas de treinos com os estudos.

“Ela estuda bastante e se dedica a escola assim como aos treinos. E é claro que como toda estudante do nono ano ela também se preocupa com o ENEM e ele é um dos focos que temos”, explicou o pai da atleta.

O que vem pela frente?

A agenda de competições da castanhalense inclui:

1.Floripa Winter Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025

2.Manaus Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025

3.Fortaleza Winter Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025

Título internacional

O Campeonato Europeu Kids de 2024 foi a grande estreia em competições internacionais da atleta castanhalense de jiu Jitsu, Bia Araújo. A competição foi em Portugal, no mês de outubro e a atleta conquistou o terceiro lugar para o Brasil.

“Eu consegui sair do meu país, ir disputar na Europa, representando o meu estado, a minha cidade e isso pra mim foi uma grande vitória’, contou a atleta.