Castanhalense Bia Araújo desponta como uma das melhores atletas de Jiu-Jitsu do país

O ano de 2024 mal começou a atleta de Jiu- Jitsu, Ana Beatriz Borges Araújo, mais conhecida como Bia Araújo, de 13 anos de idade, já está com mais dois títulos importantes para a sua carreira de lutadora. Em janeiro ela foi a grande campeã da Copa RAJJ de Jiu-Jitsu, realizada no Rio de Janeiro e no começo de fevereiro ficou em primeiro lugar no Campeonato Kids Internacional da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

O evento foi realizado em Florianópolis e a vitória veio depois de uma luta dura e a castanhalense Bia Araújo venceu a atleta de São Paulo com um estrangulamento muito forte obrigando a oponente a bater.

“Eu fico muito feliz com as minhas vitórias e percebo que estou indo no caminho certo. Vejo como crescimento e reconhecimento do meu trabalho que vai levar o meu nome ainda muito mais longe”, disse Bia Araújo.

O foco agora está totalmente voltado para a próxima luta que será o Campeonato Sul-americano 2024 de Jiu-Jitsu, que será realizado no dia 10 de março, na cidade do Rio de Janeiro. A classificação para essa competição foi conquistada no ano passado quando Bia ficou com a segunda colocação no Sul-americano.

O Campeonato Sul-americano de Jiu-Jitsu é um torneio internacional, sendo um dos mais importantes do mundo. O evento esportivo é promovido pela IBJJF, uma das maiores instituições de jiu-jitsu do mundo.

Bia também é detentora do título de tetracampeã paraense e bicampeã da AJP (Federação de Abudab). Todas essas conquistas a colocou como a 2º melhor atleta de Jiu-Jitsu da América do Sul, em sua categoria.

Criança comum

O pai Raimundo Araújo explica que a filha tem uma rotina normal como qualquer criança da sua idade.

“Ela é uma boa aluna e se esforça. Passou para o 8º ano e sempre mantém a média de notas com 8 e 9. Ela gosta muito de com o irmão e com os primos que moram na mesma rua. E como qualquer criança ama ficar também brincando com o celular”, disse o pai todo orgulhoso.

Os treinos são feitos de segunda a sexta, assim como a musculação.

“Ela entende que está construindo uma carreira no esporte e nós (pais) damos todo o apoio para ela. A preparação para cada competição também é nossa”, observou Raimundo Araújo.

Reconhecimento

Em 2023 a castanhalense acumulou cerca de 60 vitórias que a colocaram na primeira colocação do ranking paraense. O currículo de ouro a fez receber da Federação Paraense de Jiu-Jitsu o título de atleta destaque de 2023.

O começo

E a carreira promissora vem sendo construída desde os 7 anos de idade, quando conheceu o esporte por meio dos seus primos.

“Eu gostava de olhar meus primos que já faziam Jiu Jitsu e pedi para o meu pai deixar eu fazer uma aula experimental na academia que eles estavam. E gostei muito e nunca mais parei”, contou a atleta.

Bia faz parte desde então, do time da academia PetBull Top Tem, da campeã de MMA, Jéssica Cunha.

A primeira medalha veio com poucos meses de treino e foi levando logo o primeiro lugar no pódio. Seu pai, Raimundo Araújo, lembra com carinho da primeira vitória da filha.

“Teve um campeonato interno da academie a ela ficou em primeiro lugar. Então a partir dessa vitória, logo na estreia, passamos a inscrever ela em todos os campeonatos possíveis em Belém e até fora do estado”, disse o pai.

Na sequência veio o Campeonato Paraense na categoria kids até 36 kg, em Belém e foi mais uma vitória.

“Foi muito emocionante e ela desmaiou assim que terminou a luta. Ela não tinha tomado café e saímos cedo de Castanhal para ir para Belém. A Bia já saiu do tatame cambaleando em minha direção. A gente deu suco e ela foi melhorando. Mas foi inesquecível e com apenas 7 anos começou as vencer”, contou Raimundo Araújo.