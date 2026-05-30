Athletico-PR x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão Athletico-PR e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro Série A hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 30.05.26 15h00 Athletico-PR e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro Série A hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Ze Rafael Photo / UAI FOTO / Estadão Conteúdo) Athletico-PR x Mirassol disputam hoje, sábado (30/05), a última rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 antes da pausa para a Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletico-PR x Mirassol ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Athletico-PR vive grande momento na competição. O Furacão venceu o Remo na rodada passada e aparece na quarta colocação, com 27 pontos, brigando pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão. Já o Mirassol chega motivado após garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Leão tenta deixar a zona de rebaixamento e vem de vitória importante sobre o Fluminense. A equipe ocupa a 18ª posição, com 16 pontos. VEJA MAIS Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. Corinthians libera atacante Lingard para resolver 'assuntos familiares' na Inglaterra O desfalque não é tão sentido pelo fato de Fernando Diniz querer dar ritmo de jogo e observar mais como Memphis e Yuri Alberto se entendem em campo Athletico-PR x Mirassol: prováveis escalações Athletico-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Benavídez, Felipinho, Jadson, Zapelli e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Athletico-PR x Mirassol Campeonato Brasileiro Série A Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Data/Horário: 30 de maio de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01