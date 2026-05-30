Athletico-PR x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão

Athletico-PR x Mirassol disputam hoje, sábado (30/05), a última rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 antes da pausa para a Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico-PR x Mirassol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico-PR vive grande momento na competição. O Furacão venceu o Remo na rodada passada e aparece na quarta colocação, com 27 pontos, brigando pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão.

Já o Mirassol chega motivado após garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Leão tenta deixar a zona de rebaixamento e vem de vitória importante sobre o Fluminense. A equipe ocupa a 18ª posição, com 16 pontos.

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Athletico-PR x Mirassol: prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Benavídez, Felipinho, Jadson, Zapelli e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Mirassol

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 30 de maio de 2026, às 16h