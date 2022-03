Arminia x Augsburg: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/03) pelo Campeonato Alemão

As equipes Arminia e Augsburg disputam nesta sexta-feira (04/03), partida válida pelo Campeonato Alemão 2022. A partida está programada para começar às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Schüco Arena, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Arminia x Augsburg?

A partida Arminia x Augsburg pode ser assistida pelo canal ESPN 2 e streamings Star+ e OneFootball.

Como Arminia x Augsburg chegam para o jogo?

Os times estão muito parecidos na competição. O time do Arminia está com 25 pontos e em 14º lugar no Campeonato Alemão. Já a equipe de Augsburg, aparece logo atrás, em 15º lugar com 23 pontos.

FICHA TÉCNICA

Arminia x Augsburg

Campeonato Alemão

Local: Estádio Schüco Arena, Alemanha.

Data/Horário: 04 de março de 2022, 16h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arminia: Ortega; Brunner, Ramos, Nilsson, Laursen; Kunze, Schöpf; Wimmer, Castro, Okugawa; Serra. TÉCNICO: Frank Kramer

Augsburg: Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Caligiuri; Maier, Gruezo, Pedersen; Gregoritsch. Hahn, Vargas. TÉCNICO: Markus Weinzierl

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)