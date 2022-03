Alavés x Sevilla: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/03) pelo Campeonato Espanhol

As equipes Alavés e Sevilla disputam nesta sexta-feira (04/03), partida válida pelo Campeonato Espanhol 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Alavés x Sevilla?

A partida Alavés x Sevilla pode ser assistida pelo canal ESPN 2 e streaming Star+

Como Alavés x Sevilla chegam para o jogo?

O elenco do Alavés está em 19º lugar com 21 pontos e joga para escapar da zona de rebaixamento. Já o time de Sevilla, está melhor colocado: em segundo lugar com 54 pontos.

FICHA TÉCNICA

Alavés x Sevilla

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Mendizorrotza, Espanha

Data/Horário: 04 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alavés: Fernando Pacheco; Lejeune, Laguardia, Tenaglia, Rúben Duarte; Pina, Escalante, Pere Pons, Méndez, Rioja; Joselu. TÉCNICO: Javier Calleja

Sevilla: Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordán; Corona, Ocampos, En-Nesyri. TÉCNICO: Julen Lopetegui

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)