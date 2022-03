Inter de Milão x Salernitana: onde assistir e o horário de hoje (04/03) pelo Campeonato Italiano

As equipes Inter de Milão e Salernitana disputam nesta sexta-feira (04/03), partida válida pelo Campeonato Italiano 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Inter de Milão x Salernitana?

A partida Inter de Milão x Salernitana pode ser assistida pelo canal ESPN 2 e streaming Star+

Como Inter de Milão x Salernitana chegam para o jogo?

A equipe da Inter de Milão é a atual campeã italiana e está em terceiro lugar no Campeonato Italiano com 55 pontos. Já a Salernitana, é a lanterna do Campeonato, com 15 pontos.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Salernitana

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, Itália

Data/Horário: 04 de março de 2022, 16h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, D’Ambrosio; Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic, Dumfries; Lautaro Martínez, Dzeko. TÉCNICO: Simone Inzaghi

Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson, Kastanos, Ribery; Verdi, Duric. TÉCNICO: Davide Nicola

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)