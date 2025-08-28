Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis'

Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado

Estadão Conteúdo
fonte

Goleiro foi empurrado por torcedor do Athletico-PR (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, nos instantes finais da partida contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira. Ele também registrou que torcedores locais arremessaram no campo "vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados" na Arena da Baixada, em Curitiba.

"Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças", apontou o juiz. "Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante."

A invasão aconteceu quando o time paulista vencia por 1 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Corinthians reagiram rapidamente para conter o agressor, que foi retirado do gramado por seguranças. Pouco depois, o árbitro reiniciou a partida para a cobrança de uma falta e, em seguida, encerrou o jogo.

VEJA MAIS 

image Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'
No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial

image Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras

image Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e decisão fica para o Nilton Santos

Wilton Pereira também registrou que a torcida do Corinthians acendeu sinalizadores nas arquibancadas. "Informo que foi feito o protocolo de anúncio no sistema de som e no telão."

O juiz ainda anotou que os copos descartáveis também foram lançados sobre o trio de arbitragem. "No momento em que a equipe de arbitragem deixava o campo de jogo para acessar o túnel em direção ao vestiário, foram arremessados vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante."

O Corinthians garantiu a vitória com gol de Gui Negão, marcado aos 13 minutos do segundo tempo. O Athletico-PR chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por toque de braço. O duelo de volta será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Corinthians

Athletico-PR

Hugo Souza

arbitragem

súmula
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

REFORÇO

Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B

Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear

27.08.25 18h19

SÉRIE B

Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B

Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense

27.08.25 16h57

FUTEBOL

Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista

Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO

27.08.25 15h31

Futebol

Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo

Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A

27.08.25 11h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

FUTEBOL

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'

No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial

28.08.25 8h58

Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras

27.08.25 23h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda