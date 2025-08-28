Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis' Jogador do Corinthians foi empurrado por torcedor, que invadiu o gramado Estadão Conteúdo 28.08.25 9h49 Goleiro foi empurrado por torcedor do Athletico-PR (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão) O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, nos instantes finais da partida contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira. Ele também registrou que torcedores locais arremessaram no campo "vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados" na Arena da Baixada, em Curitiba. "Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças", apontou o juiz. "Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante." A invasão aconteceu quando o time paulista vencia por 1 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Corinthians reagiram rapidamente para conter o agressor, que foi retirado do gramado por seguranças. Pouco depois, o árbitro reiniciou a partida para a cobrança de uma falta e, em seguida, encerrou o jogo. VEJA MAIS Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e decisão fica para o Nilton Santos Wilton Pereira também registrou que a torcida do Corinthians acendeu sinalizadores nas arquibancadas. "Informo que foi feito o protocolo de anúncio no sistema de som e no telão." O juiz ainda anotou que os copos descartáveis também foram lançados sobre o trio de arbitragem. "No momento em que a equipe de arbitragem deixava o campo de jogo para acessar o túnel em direção ao vestiário, foram arremessados vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante." O Corinthians garantiu a vitória com gol de Gui Negão, marcado aos 13 minutos do segundo tempo. O Athletico-PR chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por toque de braço. O duelo de volta será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Athletico-PR Hugo Souza arbitragem súmula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 