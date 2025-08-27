Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e decisão fica para o Nilton Santos Estadão Conteúdo 27.08.25 23h48 No clássico carioca pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo tiveram um primeiro tempo promissor, com um gol para cada lado, mas que decaiu no decorrer do jogo. Pelo jogo de ida, a dupla ficou no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, sem vantagem para qualquer time. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, no Nilton Santos, às 21h30. Quem vencer, avança para as semifinais do torneio de mata-mata. O Vasco busca o bicampeonato, enquanto o Botafogo quer conquistar mais um título inédito. O clássico começou quente. O Botafogo explorou bem o jogo aéreo e na segunda tentativa de Arthur Cabral, o atacante abriu o marcador em cabeçada no chão, como manda o manual, para vencer Léo Jardim, aos sete minutos. O drama do Vasco durou pouco. Apesar de sentir o golpe, chegou ao empate minutos depois, também em jogada pelo alto. Nuno Moreira cruzou, Marlon Freitas tentou cortar e Jair apareceu na segunda trave para conferir para as redes, aos 16. O gol de empate colocou o time da casa no jogo. Com mais posse de bola, passou a ter o domínio e chegar com perigo, com chutes de Rayan e Coutinho passando próximos da trave. Quem sentiu foram os visitantes, que recuaram demais, mas mesmo assim quase marcou em cabeçada de Barboza, ainda se fazendo valer da bola aérea. Na reta final, o Vasco foi superior e por pouco não foi com a vantagem para o intervalo, em cabeçada de Vegetti, sua especialidade, parando no goleiro John. O Vasco voltou a mil por hora, empilhando três chances em sequência com um minuto. Puma cruzou para Coutinho, parando em John, no rebote Rayan carimbou o travessão. A bola ficou viva e Rayan pegou a sobra e explodiu em Marlon Freitas. Logo depois, Vegetti recebeu belo passe de Jair e John saiu bem do gol para abafar. Antes dos 10 minutos, ainda teve um chute de Puma também defendido pelo goleiro. Após pressão inicial, o Botafogo começou a trocar passes e frear o ímpeto adversário. Kaio arriscou de longe e Léo Jardim espalmou. Com o passar do tempo, o duelo caiu drasticamente de produção, com muitos erros técnicos e disputas que viravam confusões exageradas entre os jogadores. Na reta final, por ter mais qualidade nos passes, controlou a posse, mas sem nenhuma efetividade. Do outro lado, o Vasco apenas desperdiçou contra-ataques e o empate seguiu até o fim. FICHA TÉCNICA VASCO 1 X 1 BOTAFOGO VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (Andrés Gómez); Rayan (Guilherme Estrella), Vegetti e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz, BOTAFOGO - John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas(Allan), Artur (Newton) e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Arthur Cabral, aos sete, Jair, aos 16 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Vegetti e Hugo Moura (Vasco); Marçal, Arthur Cabral, Danilo e Marlon Freitas (Botafogo). ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). RENDA - R$ 1.432.857,00. PÚBLICO - 20.358 torcedores. LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). 