Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras

O Corinthians saiu na frente na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O time paulista superou o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. A definição será em 10 de setembro, na Neo Química Arena.

Focado no clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão, Dorival Júnior mandou a campo um time alternativo. A escalação prejudicou a equipe, que chegou a ver o Athletico-PR reverter o breve cenário de domínio corintiano dos primeiros minutos para uma pressão rubro-negra ainda na etapa inicial.

Não houve brilhantismo em nenhum dos lados. Gui Negão, símbolo de vontade do Corinthians nesta noite, foi o autor do gol da vitória. O time da casa mostrou ímpeto para não acabar em desvantagem, mas parou na defesa corintiana.

Os paulistas começaram com mais pressão, mas sem aproveitar o domínio. O Athletico-PR conseguiu se adaptar e, primeiramente, encaixar a marcação, para, então, conseguir criar. Ao fim da primeira etapa, as melhores chances eram da equipe da casa.

O jogo, porém, não guardou grandes lances, sem bom futebol. Na primeira metade, foram muitas divididas truncadas e sequências de faltas dos dois lados.

O segundo tempo não começou muito diferente. O Athletico-PR teve mais pressa para tentar pressionar, mas sem levar perigo ao Corinthians. Dorival tentou soltar mais o meio de campo, com a entrada de Cacá para reforçar a zaga e permitir que Breno Bidon subisse mais ao ataque.

A jogada chave, porém, veio de um lançamento em contra-ataque. Vitinho, que também entrou no intervalo, recebeu na esquerda e cruzou. A bola passou pela área até chegar a Matheuzinho, a que devolveu para o centro. Gui Negão, sem goleiro, apenas encostou para finalizar, fazer seu segundo gol como profissional e abrir o placar.

O Athletico-PR voltou a pressionar. O time entendia que não poderia ir à Neo Química Arena em desvantagem. Benavídez chegou a empatar, mas Wilton Pereira Sampaio anulou após revisão no VAR. O argentino havia completado chute de Dudu. Antes da bola sobrar ao meia, porém, ela havia batido na mão de Viveros.

Os corintianos passaram a priorizar a defesa, tirando o pé do jogo e mostrando ainda mais que a cabeça já estava no duelo contra o Palmeiras, no domingo, às 18h30, pelo Brasileirão.

Memphis Depay teve chance de ganhar ritmo, entrando a partir dos 33 minutos. Foi o primeiro jogo desde a lesão muscular sentida no dia 6, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Hugo Souza ainda precisou fazer grande defesa aos 47 minutos do segundo tempo para salvar o que seria o empate paranaense. Na véspera do jogo de volta, o goleiro ainda estará com a delegação da seleção brasileira, em El Alto, na Bolívia, e terá de correr para integrar o grupo corintiano.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 1 CORINTHIANS

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez (Renan Peixoto), Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho (Élan Ricardo), Patrick e Zapelli (Dudu); Mendonza (Leozinho), Luiz Fernando (Madson) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Ryan), Charles (Cacá), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Memphis Depay); Kayke (Vitinho) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Gui Negão, aos 12 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Léo Derik, Benavidez e Renan Peixoto (Athletico-PR); Matheuzinho e Gustavo Henrique (Corinthians).

PÚBLICO - 40.236 torcedores.

RENDA - R$ 2.714.670,00.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba.