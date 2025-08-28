Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial Estadão Conteúdo 28.08.25 8h58 Memphis Depay se juntou ao coro dos jogadores que reprovam o gramado sintético no futebol brasileiro. Após o Corinthians bater o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Ligga Arena, onde a grama não é natural, o astro holandês se manifestou nas redes sociais, cobrando mudanças. "A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?", escreveu o atacante, em publicação no X (antigo Twitter). No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial no País. O piso geralmente é escolhido para atender demandas paralelas nos estádios, como shows e eventos. Além da Ligga Arena, em Curitiba, outros estádios do futebol brasileiro fazem uso do campo sintético. São os casos de Allianz Parque, casa do rival Palmeiras, além do Nilton Santos e da Arena MRV, onde jogam Botafogo e Atlético-MG, respectivamente. Todos eles são certificados pela Fifa. Apesar da dificuldade de jogar no gramado sintético, o Corinthians bateu o Athletico por 1 a 0, em Curitiba, e abriu vantagem no confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe paulista avança de fase mesmo em caso de empate. Recuperado de lesão na coxa, Memphis voltou a jogar nesta quarta-feira. O craque chegou a 50 jogos com a camisa do Corinthians. Ele soma 15 gols e 14 assistências. O Corinthians volta a campo no domingo, às 18h30, quando faz clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Athletico-PR gramado Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REFORÇO Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear 27.08.25 18h19 SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras 27.08.25 23h57 FUTEBOL Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial 28.08.25 8h58