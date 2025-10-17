Capa Jornal Amazônia
Apple adquire direitos de transmissão da F-1 nos EUA por 5 anos e investimento de R$ 4 bilhões

Estadão Conteúdo

Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali anunciou nesta sexta-feira um milionário acordo de com a Apple pela transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos pelas próximas cinco temporadas. O acordo veio após o enorme sucesso de F1: The Movie, filme que impressionou o público mundialmente e arrecadou quase US$ 630 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões).

"Esta é uma parceria incrivelmente empolgante para a Fórmula 1 e à Apple que garantirá que possamos continuar a maximizar nosso potencial de crescimento nos Estados Unidos com o conteúdo certo e canais de distribuição inovadores", disse Domenicali.

De acordo com a BBC, o acordo está avaliado em cerca de US$ 750 milhões (aproximadamente R$ 4,07 bilhões) em sua totalidade e começa a valer a partir de 2026, sendo US$ 150 milhões (R$ 815,2 milhões) pagos por ano e será disponibilizado a todos os assinantes da Apple TV nos Estados Unidos. Trata-se da primeira vez que a empresa apostará pesado em transmissão de um evento esportivo - cobre a Major League Soccer (MLS).

"Não somos estranhos um ao outro, tendo passado os últimos três anos trabalhando juntos para criar F-1 The Movie, que já provou ser um grande sucesso em todo o mundo. Temos uma visão compartilhada de levar esse esporte incrível aos nossos fãs nos Estados Unidos e atrair novos fãs por meio de transmissões ao vivo, conteúdo envolvente e uma abordagem durante todo o ano para mantê-los interessados", continuou Domenicali.

O dirigente fez questão de celebrar o acordo e agradeceu aos diretores da Apple. "Quero agradecer a Tim Cook (CEO da Apple), Eddy Cue vice-presidente sênior de serviços da Apple) e a toda a equipe da Apple por sua visão, entusiasmo e abordagem apaixonada para concretizar esta parceria. Estamos ansiosos pelos próximos cinco anos juntos", completou.

Cue também estava eufórico com a acordo. "Estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com a Fórmula 1 e oferecer aos assinantes da Apple TV nos Estados Unidos acesso privilegiado a um dos esportes mais emocionantes e de crescimento mais rápido do planeta", disse. "2026 marca uma nova era transformadora para a Fórmula 1, com novas equipes, novos regulamentos e carros com os melhores pilotos do mundo, e estamos ansiosos para oferecer cobertura premium e inovadora, priorizando os fãs, aos nossos clientes de uma forma que só a Apple pode fazer."

A próximo temporada da Fórmula 1 contará com 22 carros em seu grid após a confirmação da entrada da equipe Cadillac e promete ser ainda mais acirrada com novas mudanças nos regulamentos.

