Após veto de vereadores, torcedoras da dupla Re-Pa expõe precariedade dos banheiros femininos nos estádios

Na manhã desta quinta-feira (26), os vereadores de Belém mantiveram o veto ao projeto de Lei nº 071/2019, que determinava que o número de banheiros nos estádios de futebol e ginásio em Belém fossem, no mínimo, 50% destinados ao público feminino.

Torcedoras de Remo e Paysandu ouvidas por O Liberal classificaram a decisão como "inaceitável" e "falta de respeito" com as mulheres que frequentam as praças esportivas de Belém. A remista Jéssica Penha gostaria que principalmente o Mangueirão tivesse mais banheiros femininos.

“Nós também frequentamos os estádios para acompanhar nosso time e nós não temos banheiros. Só temos um banheiro para milhares de mulheres que frequentam nossos estádios. E, sim, eu apoio todas as mulheres que estão lutando para ter mais banheiros nos estádios, principalmente no Mangueirão”, afirmou a azulina.

Para Lorena Castro, torcedora do Paysandu, esse veto vai de encontro ao direito das mulheres frequentarem os jogos dos seus clubes.

“Quem vai o Mangueirão sabe que o local tem apenas dois banheiros femininos, um do lado A e outro do lado B. Banheiro estes que estão em situações precárias, sempre com mau cheiro, alagados, que não comportam a população feminina que vai acompanhar seus clubes do coração, Remo e Paysandu”, lamentou.

O projeto de Lei nº 071/2019 foi apresentado em setembro de 2019 pela então vereadora Simone Kahwage (Cidadania). Na época, foi vetado pelo prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) e, agora, o veto foi mantido pela CMB.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núclero de Esportes)