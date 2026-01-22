Capa Jornal Amazônia
Apade vence o Brasília fora de casa e sobe na tabela da Superliga B

Equipe paraense supera rival no tie-break, chega à quarta vitória e assume a quinta colocação

A Apade conquistou um resultado de peso fora de casa na noite desta quarta-feira (21). Atuando no ginásio do SESI Taguatinga, no Distrito Federal, a equipe paraense superou o Brasília-DF por 3 sets a 2, em duelo válido pela Superliga B de Vôlei, e deu um salto importante na tabela da competição.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade ao longo de todos os sets, com a definição apenas no tie-break. Mesmo após sair atrás no placar, com derrota no primeiro set por 25 a 18, a Apade mostrou poder de reação e ajustou sua postura em quadra para virar a partida, vencendo as parciais seguintes por 25/22 e 26/24.

O Brasília voltou a igualar o confronto ao fechar o quarto set em 27/25, levando a decisão para o set desempate. No tie-break, a equipe paraense manteve a consistência, controlou os momentos decisivos e garantiu a vitória por 17/15, confirmando o bom momento na competição nacional.

Com o triunfo, a Apade chegou à sua quarta vitória na Superliga B, a segunda longe de casa, alcançou os 12 pontos e assumiu a quinta colocação na classificação. O próximo desafio será diante do Norde Vôlei-CE, na quarta-feira (28), às 19h30, no ginásio da UEPA da Avenida João Paulo II, em Belém, quando a equipe volta a atuar diante de sua torcida.

Palavras-chave

vôlei

superliga b de vôlei

apade volei

mais esportes

jornal amazônia
Esportes
