Apade vence o Brasília fora de casa e sobe na tabela da Superliga B Equipe paraense supera rival no tie-break, chega à quarta vitória e assume a quinta colocação O Liberal 22.01.26 16h58 Apade fez bonito na Superliga B de vôlei. (Rodrigo Amorim/Apade) A Apade conquistou um resultado de peso fora de casa na noite desta quarta-feira (21). Atuando no ginásio do SESI Taguatinga, no Distrito Federal, a equipe paraense superou o Brasília-DF por 3 sets a 2, em duelo válido pela Superliga B de Vôlei, e deu um salto importante na tabela da competição. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade ao longo de todos os sets, com a definição apenas no tie-break. Mesmo após sair atrás no placar, com derrota no primeiro set por 25 a 18, a Apade mostrou poder de reação e ajustou sua postura em quadra para virar a partida, vencendo as parciais seguintes por 25/22 e 26/24. VEJA MAIS Apade vence o Praia Grande-SP fora de casa pela Superliga B de Vôlei Equipe paraense está na 3ª colocação na classificação da Superliga B Com atuação segura, Apade bate o Araucária-PR por 3 a 0 pela Superliga B Resultado mantém a equipe paraense entre as cinco primeiras da competição Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro O Brasília voltou a igualar o confronto ao fechar o quarto set em 27/25, levando a decisão para o set desempate. No tie-break, a equipe paraense manteve a consistência, controlou os momentos decisivos e garantiu a vitória por 17/15, confirmando o bom momento na competição nacional. Com o triunfo, a Apade chegou à sua quarta vitória na Superliga B, a segunda longe de casa, alcançou os 12 pontos e assumiu a quinta colocação na classificação. O próximo desafio será diante do Norde Vôlei-CE, na quarta-feira (28), às 19h30, no ginásio da UEPA da Avenida João Paulo II, em Belém, quando a equipe volta a atuar diante de sua torcida.