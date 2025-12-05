Ancelotti vê grupo forte e diz o que espera do Brasil na 1ª fase da Copa: 'Ganhar os 3 jogos' A estreia vai ser diante dos marroquinos no dia 13 de junho. Estadão Conteúdo 05.12.25 17h18 Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF) A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 deixou o técnico Carlo Ancelotti bastante confiante nesta sexta-feira. Ele esteve presente na cerimônia em Washington e disse que a seleção brasileira está preparada para enfrentar os adversários. Ele considerou a estreia como jogo-chave para uma boa campanha, mas foi direto ao ponto sobre o que espera de seus comandados nesta primeira fase da competição. "Temos de ganhar os três jogos. Temos que ter confiança no nosso trabalho. A estreia é sempre muito importante numa competição como esta e vamos manter o foco em todas as partidas", comentou o treinador italiano. O Brasil caiu no Grupo C do Mundial, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. A estreia vai ser diante dos marroquinos no dia 13 de junho do ano que vem. O segundo confronto acontece seis dias depois, contra o Haiti, e a Escócia será o último adversário da chave. O duelo está marcado para o dia 24. VEJA MAIS Copa do Mundo 2026: quando serão os jogos do Brasil? Pentacampeão, o Brasil busca o hexa no Canadá, Estados Unidos e México. Veja como ficaram todos os grupos da Copa do Mundo de 2026 A distribuição em 12 grupos altera a dinâmica do torneio e amplia o número de classificados para a fase eliminatória Veja qual será o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Torneio começa no dia 11 de junho. Sobre o grupo, Ancelotti considerou os adversários de bom nível e comentou o que espera da seleção. "Temos de ter um time sólido, pois a Copa do Mundo é uma competição rápida. A ideia é terminar em primeiro do grupo", comentou o treinador que fez uma análise dois principais rivais da chave. "Marrocos foi muito bem na última Copa. A Escócia tem uma equipe bastante consistente. Teremos bons jogos" O ex-jogador Cafu, capitão do penta, em 2022, estava ao lado do treinador e externou o seu sentimento em relação ao trabalho de Ancelotti na Copa do Mundo do ano que vem. "A seleção deposita muita confiança no Ancelotti, que é um dos melhores treinadores do mundo. Vamos pegar um grupo forte, mas com boas chances de classificação", afirmou o ex-lateral-direito revelado pelo São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo de 2026 sorteio Xaud COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34