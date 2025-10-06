Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ancelotti comanda 1° treino da seleção com desfalques e Vini Jr. e Rodrygo 'brigando' por vaga

Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira pela manhã (noite em Seul) sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti contou com somente 10 convocados e focou na preparação física. No campo, Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular, repetindo o Real Madrid.

De volta à seleção por motivos distintos, Vini Júnior (não foi chamado para a última rodada das Eliminatórias da América do Sul) e Rodrygo (primeira vez convocado pelo italiano) bateram bola após recolocarem o Real Madrid na liderança de LaLiga e não escondiam a alegria nas primeiras atividades na Ásia.

Disputando uma posição de titular no clube merengue ao lado do astro francês Mbappé, eles também devem brigar por uma vaga na equipe de Ancelotti para os amistosos de sexta-feira, em Seul 98h de Brasília), e do dia 14, em Tóquio (7h30). Com a ausência de Raphinha, machucado, podem até jogar juntos.

Definir a formação ideal do ataque parece a principal missão de Ancelotti atualmente. Raphinha surge como intocável, com as outras vagas todas em aberto. Além de Vini Jr., Richarlison e Estêvão, o técnico já rodou bastante o setor nos primeiros quatro jogos sob sua direção, observando João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique, Samuel Lino...

A primeira atividade na chuvosa Seul ainda contou com os zagueiros Éder Militão e Fabrício Bruno, o volante Casemiro, o goleiro Bento, os laterais Carlos Augusto e Douglas Santos, e o centroavante Matheus Cunha. Outros jogadores até se apresentaram, mas sem ir ao gramado. O grupo trabalha completo nesta terça-feira.

