Ancelotti comanda 1° treino da seleção com desfalques e Vini Jr. e Rodrygo 'brigando' por vaga Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular Estadão Conteúdo 06.10.25 10h23 A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira pela manhã (noite em Seul) sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti contou com somente 10 convocados e focou na preparação física. No campo, Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular, repetindo o Real Madrid. VEJA MAIS Ramon Menezes é demitido da seleção brasileira sub-20 após eliminação no Mundial Sob o comando de Ramon, o Brasil somou apenas um ponto em três partidas, ficando na lanterna do grupo Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley De volta à seleção por motivos distintos, Vini Júnior (não foi chamado para a última rodada das Eliminatórias da América do Sul) e Rodrygo (primeira vez convocado pelo italiano) bateram bola após recolocarem o Real Madrid na liderança de LaLiga e não escondiam a alegria nas primeiras atividades na Ásia. Disputando uma posição de titular no clube merengue ao lado do astro francês Mbappé, eles também devem brigar por uma vaga na equipe de Ancelotti para os amistosos de sexta-feira, em Seul 98h de Brasília), e do dia 14, em Tóquio (7h30). Com a ausência de Raphinha, machucado, podem até jogar juntos. Definir a formação ideal do ataque parece a principal missão de Ancelotti atualmente. Raphinha surge como intocável, com as outras vagas todas em aberto. Além de Vini Jr., Richarlison e Estêvão, o técnico já rodou bastante o setor nos primeiros quatro jogos sob sua direção, observando João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique, Samuel Lino... A primeira atividade na chuvosa Seul ainda contou com os zagueiros Éder Militão e Fabrício Bruno, o volante Casemiro, o goleiro Bento, os laterais Carlos Augusto e Douglas Santos, e o centroavante Matheus Cunha. Outros jogadores até se apresentaram, mas sem ir ao gramado. O grupo trabalha completo nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Rodrygo Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Círio de Nazaré Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. 06.10.25 11h05 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira 06.10.25 7h00 CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02