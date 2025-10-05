Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley Estadão Conteúdo 05.10.25 23h37 O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado neste domingo pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14 de outubro. A chamada veio após a lesão de Wesley, da Roma, que deixou o campo durante a vitória sobre a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. A convocação representa o reconhecimento à boa fase do jogador, que tem sido peça fundamental na equipe cruz-maltina. Aos 29 anos, Paulo Henrique soma quatro gols e cinco assistências em 47 partidas na temporada. A chegada ao grupo brasileiro em Seul está prevista para terça-feira, quando ele se integrará aos demais convocados. Esta foi a terceira alteração na lista inicial de Ancelotti, todas motivadas por lesões. Antes de Wesley, haviam sido cortados Vanderson e Ederson, ambos por problemas musculares. As vagas foram preenchidas por Vitinho, do Botafogo, e John, do Nottingham Forest, reforçando a tendência de renovação e observação de novos nomes pela comissão técnica. Com as recentes alterações, Carlo Ancelotti já convocou 45 jogadores desde que assumiu o comando da seleção. Apesar dos diversos testes, o treinador mantém um núcleo base definido, em que busca integrar novos nomes sem comprometer a estrutura principal da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fuetbol seleção brasileira Vasco Paulo Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 Copa do Brasil Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00