O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley

Estadão Conteúdo

O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado neste domingo pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14 de outubro. A chamada veio após a lesão de Wesley, da Roma, que deixou o campo durante a vitória sobre a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.

A convocação representa o reconhecimento à boa fase do jogador, que tem sido peça fundamental na equipe cruz-maltina. Aos 29 anos, Paulo Henrique soma quatro gols e cinco assistências em 47 partidas na temporada. A chegada ao grupo brasileiro em Seul está prevista para terça-feira, quando ele se integrará aos demais convocados.

Esta foi a terceira alteração na lista inicial de Ancelotti, todas motivadas por lesões. Antes de Wesley, haviam sido cortados Vanderson e Ederson, ambos por problemas musculares. As vagas foram preenchidas por Vitinho, do Botafogo, e John, do Nottingham Forest, reforçando a tendência de renovação e observação de novos nomes pela comissão técnica.

Com as recentes alterações, Carlo Ancelotti já convocou 45 jogadores desde que assumiu o comando da seleção. Apesar dos diversos testes, o treinador mantém um núcleo base definido, em que busca integrar novos nomes sem comprometer a estrutura principal da equipe.

