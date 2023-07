Aline Gomes, suplente da Seleção Feminina, deixa Austrália na Copa do Mundo

Aline Gomes, atacante da Seleção Brasileira, se despediu da Copa do Mundo nesta quarta-feira (26). A paulista de 18 anos também atua na Ferroviária e estava na equipe de Pia Sundhage como uma das três suplentes da seleção.

VEJA MAIS

A suplente deve chegar ao Brasil no final da tarde desta quinta-feira e retoma as atividades na equipe paulista no dia 7 de agosto após o período de férias. Além dela, a zagueira Tainara, do Bayern de Munique, também deixou a Austrália durante a competição. Em terceiro lugar estava Angelina, que entrou no lugar de Nycole na Seleção Brasileira após a atacante sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino em Gold Coast.

Aline Gomes

A atacante foi convocada pela primeira vez em abril para a seleção principal. Aline Gomes é a jogadora mais jovem do atual elenco da seleção e bateu o recorde da modalidade feminina ao alcançar a marca de Ronaldinho Fenômeno, que vestiu a camisa do Brasil aos 17 anos, em 1994.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)