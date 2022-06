Alemanha x Inglaterra: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (07/06) pela Liga das Nações

Alemanha e Inglaterra disputam nesta terça-feira (07/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Bayern de Munique, no Allianz Arena, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Alemanha x Inglaterra?

A partida Alemanha x Inglaterra pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Alemanha x Inglaterra chegam para o jogo?

Pelo Grupo 3, a Alemanha empatou em 1 a 1 e está na segunda posição. Já a Inglaterra, foi derrotada e se encontra na última posição.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Inglaterra

Liga das Nações

Local: Estádio do Bayern de Munique, no Allianz Arena, Alemanha

Data/Horário: 07 de junho de 2022, 15h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Alemanha: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. TÉCNICO: Hans Flick

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Saka; Sterling, Kane, Grealish. TÉCNICO: Gareth Southgate

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)