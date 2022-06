Emirados Árabes x Austrália: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/6) pelas Eliminatórias da Copa

As equipes Emirados Árabes Unidos x Austrália entram em campo às 15h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (07/06), para disputar a repescagem das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio de Al Rayyan, no Catar. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Emirados Árabes x Austrália ao vivo?

A partida EAU x Austrália pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Emirados Árabes Unidos x Austrália chegam para o jogo?

Ao longo das três rodadas das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, os Emirados Árabes acumularam 10 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 33 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas. Por ter ficado na 3° posição do Grupo A da terceira rodada, a equipe conseguiu vaga na repescagem.

Já a Austrália somou 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 43 gols marcados e 11 gols sofridos ao longo das três rodadas da competição. Nas suas últimas 5 partidas, a seleção australiana passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ao ficar na 3° colocação do Grupo B da terceira rodada, garantiu vaga na repescagem.

Prováveis escalações

EAU: Eisa; Hussain, Al Hammadi, Al-Ahbabi e Abbas; Hassan, Ramadan e Abdulrahman; Canedo, Mabkhout e Al-Maazmi. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Austrália: Ryan; Karacic, Rowles, Wright e Davidson; Dougall e Mooy; Mabil, McGree e Hrustic; MacLaren. Técnico: Graham Arnold.

Ficha técnica - EAU x Austrália

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA - Ásia

Local: Estádio de Al Rayyan, no Catar

Data/horário: 07 de junho de 2022, às 15h