Finlândia x Montenegro: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (07/06) pela Liga das Nações

Finlândia e Montenegro disputam nesta terça-feira (07/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, Finlândia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Finlândia x Montenegro?

A partida Finlândia x Montenegro pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Finlândia x Montenegro chegam para o jogo?

Pelo Grupo B, a equipe de Montenegro é a líder com 3 pontos. Já a Finlândia, ficou no empate no primeiro confronto.

FICHA TÉCNICA

Finlândia x Montenegro

Liga das Nações

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, Finlândia

Data/Horário: 07 de junho de 2022, 13h

Arbitragem: Allard Lindhout

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)