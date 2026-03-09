Além de Filipe Luís, relembre quatro que foram demitidos após vitórias

A demissão de Filipe Luís do Flamengo surpreendeu torcedores e reacendeu uma curiosa discussão no futebol: nem sempre uma vitória garante a permanência de um treinador no cargo. O técnico deixou o comando da equipe logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar da surpresa, situações desse tipo já aconteceram outras vezes no futebol brasileiro e internacional. Confira 4 técnicos demitidos mesmo após vencer partidas

VEJA MAIS

Hélio dos Anjos - Paysandu

Hélio dos Anjos saiu do Paysandu após goleada. (Matheus Vieira/Paysandu)

Um episódio semelhante ocorreu com Hélio dos Anjos no comando do Paysandu. O treinador conquistou o título do Campeonato Paraense em 2020, garantindo a 48ª conquista estadual do clube após vencer o rival Clube do Remo.

Meses depois, o técnico deixou o clube após divergências com a diretoria. Curiosamente, a saída aconteceu poucos dias depois de uma goleada por 6 a 1 sobre o Imperatriz, resultado que havia animado a torcida bicolor.

João Brigatti - Paysandu

Brigatti foi demitido invicto no Paysandu. (Fernando Torres / Paysandu)

Outro caso que chamou atenção ocorreu com João Brigatti, também no Paysandu. O treinador foi demitido em 2019 mesmo com a equipe invicta na temporada e líder do Campeonato Paraense.

Em oito partidas disputadas no estadual, Brigatti somava cinco vitórias e três empates. O último resultado antes da demissão foi um empate por 1 a 1 contra o Castanhal, na Curuzu.

Na época, a diretoria alegou quebra de confiança após um episódio envolvendo um atestado médico de um jogador.

Rogério Ceni - São Paulo

Rogério Ceni caiu após vitória no São Paulo. (Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Situação parecida aconteceu com Rogério Ceni no São Paulo FC. Em 2023, o treinador foi demitido logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Apesar do triunfo, a diretoria avaliou que o desempenho da equipe no início da temporada estava abaixo do esperado, principalmente após a eliminação para o Água Santa no campeonato estadual.

Luxemburgo - Real Madrid

Luxemburgo deixou o Real Madrid após triunfo (Divulgação)

No cenário internacional, um caso semelhante ocorreu com Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. O treinador brasileiro foi demitido após uma vitória por 1 a 0 sobre o Getafe, pelo La Liga.

Mesmo com o resultado positivo, Luxemburgo vinha sendo pressionado por atuações irregulares e críticas da torcida merengue.