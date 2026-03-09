Além de Filipe Luís, relembre quatro que foram demitidos após vitórias Casos mostram que resultado positivo nem sempre garante permanência no cargo Hannah Franco 09.03.26 12h11 Por que técnicos são demitidos mesmo após vencer? Veja casos famosos (Reprodução/Flamengo/Paysandu) A demissão de Filipe Luís do Flamengo surpreendeu torcedores e reacendeu uma curiosa discussão no futebol: nem sempre uma vitória garante a permanência de um treinador no cargo. O técnico deixou o comando da equipe logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar da surpresa, situações desse tipo já aconteceram outras vezes no futebol brasileiro e internacional. Confira 4 técnicos demitidos mesmo após vencer partidas Hélio dos Anjos - Paysandu Hélio dos Anjos saiu do Paysandu após goleada. (Matheus Vieira/Paysandu) Um episódio semelhante ocorreu com Hélio dos Anjos no comando do Paysandu. O treinador conquistou o título do Campeonato Paraense em 2020, garantindo a 48ª conquista estadual do clube após vencer o rival Clube do Remo. Meses depois, o técnico deixou o clube após divergências com a diretoria. Curiosamente, a saída aconteceu poucos dias depois de uma goleada por 6 a 1 sobre o Imperatriz, resultado que havia animado a torcida bicolor. João Brigatti - Paysandu Brigatti foi demitido invicto no Paysandu. (Fernando Torres / Paysandu) Outro caso que chamou atenção ocorreu com João Brigatti, também no Paysandu. O treinador foi demitido em 2019 mesmo com a equipe invicta na temporada e líder do Campeonato Paraense. Em oito partidas disputadas no estadual, Brigatti somava cinco vitórias e três empates. O último resultado antes da demissão foi um empate por 1 a 1 contra o Castanhal, na Curuzu. Na época, a diretoria alegou quebra de confiança após um episódio envolvendo um atestado médico de um jogador. Rogério Ceni - São Paulo Rogério Ceni caiu após vitória no São Paulo. (Rubens Chiri/saopaulofc.net) Situação parecida aconteceu com Rogério Ceni no São Paulo FC. Em 2023, o treinador foi demitido logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo, a diretoria avaliou que o desempenho da equipe no início da temporada estava abaixo do esperado, principalmente após a eliminação para o Água Santa no campeonato estadual. Luxemburgo - Real Madrid Luxemburgo deixou o Real Madrid após triunfo (Divulgação) No cenário internacional, um caso semelhante ocorreu com Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. O treinador brasileiro foi demitido após uma vitória por 1 a 0 sobre o Getafe, pelo La Liga. Mesmo com o resultado positivo, Luxemburgo vinha sendo pressionado por atuações irregulares e críticas da torcida merengue. 