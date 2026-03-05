São Paulo renova com o 'motor' Marcos Antonio após forte assédio do Flamengo

O São Paulo resistiu ao forte assédio do Flamengo e anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do volante Marcos Antonio até 2030. O clube usou um vídeo com carros potentes para definir o jogador como "motor" do meio-campo tricolor, com ídolos da posição falando sobre o jogador.

"O São Paulo acertou a renovação do contrato do volante Marcos Antonio até 31 de dezembro de 2030, ano em que o clube chegará ao seu centenário", anunciou o clube em nota oficial. Nas redes sociais, o anúncio foi mais inovador, com carros potentes ao fundo e uma comparação com seu jogador na voz dos ex-volantes Josué e Mineiro, campeões do mundo em 2005, além de Hernanes.

"Motor é o dispositivo que converte energia em movimento. Impulsionando veículos, máquinas e aparelhos. Ou em sentido figurado, as causas e estímulos que provocam ação ou mudança. A palavra vem do latim, motoris. Significando aquele que mantém algo em movimento. E faz toda a engrenagem funcionar", começou sua descrição, Josué.

"No futebol, nos acostumamos a chamar de motor do time o jogador que se destaca pela alta resistência física, a intensidade e a capacidade de correr o campo todo durante os 90 minutos. São aqueles que marcam e apoiam. Que fazem ligação rápida entre a defesa e o ataque. Que oferecem suporte tanto para proteger a zaga, quanto para armar o jogo", prosseguiu Mineiro.

"No São Paulo, Marcos Antonio é tudo isso e muito mais. É o jogador que muda o ritmo do time, que conduz o meio de campo, que potencializa os outros jogadores. Tudo passa por ele. É potência, mas também é requinte. É talento puro, mas também transpiração. E é nosso, sempre foi, desde a infância. E agora, até 2030", completou Hernanes.

Torcedor do São Paulo desde a infância, Marcos Antonio celebrou o acordo firmado. "Estou muito feliz por essa renovação. Sou muito grato a Deus por tudo o que passei no clube", destacou. "Sempre me dediquei e trabalhei para tudo acontecer positivamente, então estou muito feliz por seguir vestindo essa camisa. É uma camisa que eu amo muito. E que tudo possa dar certo para podermos fazer história no clube."

A satisfação do volante também virou destaque para a diretoria, em falas de alegria do presidente Harry Massis Júnior e do executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa.

"Hoje celebramos a permanência do Marcos Antonio no São Paulo. É um jogador importante do nosso time, com potencial de crescimento, que está construindo uma grande identificação com a nossa camisa, afinal, é Tricolor desde sempre!", comemorou o presidente.

"Aqui no São Paulo nós enxergamos no Marcos Antonio um grande talento do futebol brasileiro. Não somente agora, com ele já consolidado como uma das referências da nossa equipe, mas desde que fizemos esforço para trazê-lo em 2024 e posteriormente com as reformas contratuais que conseguimos para mantê-lo conosco. Essa renovação até 2030 é uma vitória do São Paulo", concluiu Rui Costa.

O são-paulino Marcos Antonio está no clube do coração desde julho de 2024, quando veio por emprestado da Lazio até junho de 2025. Ele atingiu as metas estabelecidas em contrato e o São Paulo o adquiriu em definitivo, com acordo até 2029. Para evitar o assédio flamenguista, o clube ampliou o vínculo por mais um ano com um aumento salarial ao volante. Já são 72 jogos e sete assistências pelo São Paulo, no qual assumiu a camisa 8 em janeiro.