Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim O contrato assinado por Jardim com o clube rubro-negro é válido até dezembro de 2027 Estadão Conteúdo 04.03.26 21h08 () O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. O treinador português de 51 anos chega para assumir a vaga deixada por Filipe Luís, que foi demitido durante a madrugada após a perda dos títulos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana neste início de temporada. O contrato assinado por Jardim com o clube rubro-negro é válido até dezembro de 2027. Ele concede coletiva de imprensa nesta quinta-feira, após comandar o primeiro treinamento no Ninho do Urubu. Leonardo Jardim estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro no final de 2025. Ele tinha contrato com o time mineiro até dezembro deste ano, mas manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol e deixou o clube após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O clube mineiro acertou com Tite. O português treinou o Cruzeiro em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 58,18%). Sob o comando do treinador, a equipe cruzeirense terminou o Brasileirão em terceiro lugar, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores. No entanto, além da queda na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro e na primeira fase da Sul-Americana. Leonardo Jardim iniciou a carreira de treinador ainda na década de 1990. Ele comandou times de menor expressão de Portugal, além de Olympiacos e Sporting, até destacar-se no Monaco, time pelo qual foi campeão da Ligue 1 (Campeonato Francês) na temporada 2016/17 comandando Kylian Mbappé. Ele também foi multicampeão pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estava no futebol dos Emirados Árabes antes de acertar com o Cruzeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Leonardo Jardim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16