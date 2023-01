Acusado de assédio sexual, Daniel Alves é detido na Espanha

O jogador Daniel Alves, de 38 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (20), na Espanha. O lateral é acusado do crime de assédio sexual pela Polícia de Barcelona, após mulher denunciar o brasileiro de ser asseadiada durante uma festa. Daniel nega. As informações são do G1.

Convocado para a Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves prestou depoimento nesta manhã. Segundo a TV espanhola RTVE, Alves saiu de lá já detido em uma viatura da polícia, que colocou o jogador à disposição judicial.

A polícia não informou o motivo de ter detido o jogador após depoimento.

O Caso

Uma mulher de 23 anos denunciou Daniel Alves de assédio sexual em uma boate de Barcelona, em festa que teria acontecido no dia 30 de dezembro do ano passado. A vítima teria se queixado com funcionários do estabelecimento, que acionaram a Polícia, mas o jogador já tinha ido embora quando os agentes de segurança chegaram ao local.

Em entrevista para uma TV espanhola nos últimos dias, Daniel se defendeu e alegou que estava apenas dançando, sem assediar a mulher.