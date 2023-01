Denúncia de assédio sexual contra Daniel Alves é aceita pela Justiça catalã

A denúncia de assédio sexual contra o lateral-direito Daniel Alves, atualmente no Pumas-MEX e que disputou a Copa do Mundo do Catar pela Seleção Brasileira, foi aceita pela Justiça da Catalunha, de acordo com informações da Reuters.

Dani Alves teria assediado uma mulher em uma boate em Barcelona, na noite de 31 de dezembro. O jogador negou as acusações na semana passada em uma entrevista a um programa de TV da Espanha.

O tribunal de Barcelona divulgou uma nota em que afirma ter aberto um processo "por um suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado".

Apesar do nome de Daniel Alves não ter sido confirmado, um porta-voz do tribunal confirmou à Reuters que se trata do jogador brasileiro. De acordo com a mesma fonte, o caso já está sob investigação.

De acordo com a mulher que fez a denúncia contra Daniel Alves, ele teria a tocado sem permissão e colocado a mão por dentro de sua roupa. Após o incidente, ela procurou os seguranças da festa, que acionaram a polícia catalã. Porém, quando as autoridades chegaram à casa noturna Daniel já não estava mais presente.