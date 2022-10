Eleições 2022: famosos do meio midiático paraense tentaram vagas nos cargos políticos; veja quem

Seguindo a tendência nacional, famosos como influenciadores digitais, jogadores de futebol e jornalistas, de expressão no meio midiático paraense, entraram na disputa a uma vaga para os cargos políticos nas eleições 2022, que ocorreram no último domingo (2). Entre estreantes, vereadores que procuraram migrar das câmaras municipais e ex-políticos que tentam voltar ao cenário, apenas um conseguiu se eleger. Confira!

VEJA MAIS

Bob Fllay

O humorista e youtuber paraense Bob Fllay é o único famoso da lista a ter êxito nas pretensões políticas. Eleito deputado estadual com 48.452 votos pelo PTB, o influencer deixa a Câmara Municipal de Ananindeua, onde se elegeu como o segundo vereador mais votado do município em 2020, com 4.798 votos nas eleições.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Ursula Vidal

Natural de Recife (PE), a jornalista e ex-apresentadora Ursula Vidal já se candidatou aos cargos de deputada estadual, prefeita de Belém e senadora em eleições anteriores. Secretaria de Cultura do Governo Helder Barbalho desde o início da gestão, a comunicadora pediu exoneração do cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleita, mas conquistou 29.655 votos pelo MDB.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Goleiro Vinícius

Dividindo a rotina de jogador e vereador de Belém, o goleiro do Remo, Vinícius, ex-Flamengo, foi eleito em 2020 com 6.977 votos, sendo o 12º candidato mais votado à câmara municipal. Mas o goiano não teve o mesmo sucesso em 2022. Candidato ao cargo de deputado federal pelo Republicanos, o jogador teve 17.970 votos e não se elegeu para fazer parte da bancada paraense na Câmara dos Deputados, composta por 17 cadeiras.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Noelle Araújo

Estreante na política, a influenciadora digital Noelle Araújo também pleiteou uma vaga na Câmara dos Deputados. A campanha da paraense ocorreu, principalmente, na internet, já que ela está grávida e não pôde ir às ruas. Com propostas voltadas para temas como empreendedorismo, linha de crédito para motoristas de aplicativo e mães, Noelle obteve 13.772 votos pelo PP, mas não se elegeu.

Zé Augusto

Ex-atacante do Paysandu, o maranhense Zé Augusto é considerado como o “maior artilheiro do século XXI” do Bicolor com 90 gols marcados. Em 2022, concorreu a uma vaga de deputado federal pelo Podemos. Ele ficou com 6.336 de votos, não sendo suficiente para se eleger.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Gordinho Maniçoba

Fenômeno nas redes sociais, o humorista e influencer Gordinho Maniçoba tentou repetir o sucesso da web nas urnas, mas não obteve êxito. Jovem da periferia de Belém e com deficiência, o influenciador digital se candidatou ao cargo de deputado federal pelo MDB e conseguiu 1.905 votos.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Robgol

Outro ídolo da torcida do Paysandu, Robgol já foi deputado estadual por um mandato em 2006. Este ano, o ex-atacante paraibano tentou uma vaga como deputado federal pelo PSD, porém levou apenas 1.184 votos e não conseguiu se eleger.

Francielle Neriah

Outra influenciadora digital tentou uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), sem sucesso. Francielle Neriah é mulher trans e ativista da causa LGBTQIA+. Estreante na disputa política, obteve apenas 506 votos pelo União.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Carla Rovenne

Carla Rovenne virou fenômeno nacional em 2019, após publicar uma foto enaltecendo o esforço de seu então namorado, que pedalava 36 km para ir buscá-la no trabalho. Ela canalizou o sucesso para suas redes, onde soma quase 100 mil seguidores só no Instagram. Mas o mesmo êxito não foi observado nas eleições, já que a "musa da bike", candidata pelo MDB à Alepa, obteve apenas 170 votos.