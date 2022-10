Eleições 2022: veja os famosos que foram derrotados e eleitos este ano

Várias celebridades ao redor do país, além de exercerem o direito do povo, também estavam na disputa a uma vaga para os cargos políticos nas eleições deste ano, que aconteceram no domingo (2). Entre os famosos, atores, influenciadores, atletas e cantores. Muitos conseguiram se eleger ou reeleger. Outros, que tentavam a chance pela primeira vez ou a reeleição, não conseguiram alcançar uma grande quantidade de votos e foram derrotados. Confira!

Confira os famosos que se deram bem nas eleições

Romário (PL)

Foi reeleito para senador do Rio de Janeiro para o mandato de 2022-2030 com 29% dos votos válidos, com mais de 2,3 milhões de votos.

Danrlei (PSD)

O ex-goleiro conseguiu se reeleger como deputado federal no estado do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 97 mil votos, sendo o 20º candidato mais bem votado.

Tiririca (PL)

Reeleito como deputado federal em São Paulo com pouco mais de 71 mil votos.

Leci Brandão (PCdoB)

A cantora tentava reeleição, para o quarto mandato, para deputada estadual de São Paulo e atingiu pouco mais de 90 mil votos.

Mário Frias (PL)

O ex-ator obteve 122.564 mil votos e se tornou deputado federal em São Paulo.

Thiago Gagliasso (PL)

O ex-global conseguiu atingir quase 102 mil votos e ocupará uma das cadeiras na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Maurício Souza (PL)

O jogador da seleção brasileira de vôlei tentava a vaga pela primeira vez como deputado estadual de Minas Gerais e conseguiu atingir 83 mil votos.

Quem ficou de fora

Leila Barros (PDT)

Ex-atleta e atual senadora do Distrito Federal concorria ao governo do Distrito Federal, mas obteve apenas 4,8% dos votos.

Alexandre Frota (PSDB)

O político, atualmente deputado federal de São Paulo, conseguiu 24 mil votos e concorria a vaga a deputado estadual.

André Gonçalves (PV)

O ator se candidatou para deputado estadual do Rio de Janeiro e teve somente 2 mil votos.

Sarah Poncio (PROS)

Influenciadora e estreante na política obteve 26 mil votos, mas não conseguiu a vaga para deputada estadual do Rio de Janeiro.

Netinho (PL)

O cantor teve apenas 0,40% dos votos válidos para o cargo de deputado federal da Bahia

Antônia Fontenelle (Republicamos)

Influenciadora atingiu apenas 30 mil votos e não conseguiu a vaga para deputada federal do Rio de Janeiro.

Dr. Rey (PODEMOS)

Estreando na política, o médico cirurgião tentava uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo e obteve pouco mais de 4 mil votos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)