Na Amazônia, Lula vence em 5 estados e Bolsonaro, 4. Diferença de votos na região é de 1,3 mi

A disputa polarizada no primeiro turno das eleições presidenciais em 2022 tem seu reflexo também no recorte considerando os 9 Estados da Amazônia Legal. O embate entre Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) registrou vitória do petista em cinco Estados, enquanto Bolsonaro venceu em quatro. Na contagem total de votos, Lula obteve 7.791.733 votos, e o político do PL 6.482.777, gerando uma diferença de 1.308.956 de votos.

Veja os resultados por estado