Quando começa a propaganda eleitoral do 2º turno? Confira calendário

Encerrado o primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já divulgou o calendário eleitoral a partir do segundo turno, que no Pará contará apenas com votação para o cargo de Presidente da República.

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão retorna nesta sexta-feira (7) e vai até o dia 28 de outubro.

As campanhas já estão autorizadas, por exemplo, a voltarem às ruas a partir das 17h desta segunda-feira (3). Já quem não votou no primeiro turno pode justificar a ausência até o dia 1º de novembro.