Balanço eleições 2024: veja como foi o segundo turno em Santarém

No segundo turno das eleições municipais de 2024 em Santarém, estavam aptos a votar 246.570 eleitores. No oeste paraense, a cidade é um dos maiores colégios eleitorais do Pará, ocupando a terceira posição, atrás apenas de Belém e Ananindeua​. Ela foi uma das 51 cidades brasileiras a realizar o segundo turno.

Embora as eleições de 2024 tenham sido vistas como um termômetro para as presidenciais de 2026, o embate esperado entre as forças políticas não se concretizou plenamente. Lula concentrou seu apoio em candidatos específicos, enquanto o bolsonarismo buscou solidificar sua base de apoio, principalmente entre os jovens e setores evangélicos.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgou dados da Ouvidoria Judicial Eleitoral (OJE) até às 15h45 de domingo, que, no Disque-Eleitor (número 148), foram realizados 270 atendimentos ao longo do dia. Além disso, o aplicativo Pardal recebeu quatro denúncias, sendo duas provenientes da cidade do oeste paraense. Esses números refletem o engajamento da população em buscar esclarecimentos e reportar irregularidades durante o pleito.

Votos

Zé Maria Tapajós (MDB) foi eleito com 52% dos votos, derrotando JK do Povão (PL), que obteve 48%. O resultado foi confirmado por volta das 18h03, quando 94% das urnas haviam sido apuradas pelo TRE/PA.

Ao todo, o pleito em Santarém teve 183.112 votos, sendo 178.144 votos válidos. Brancos e nulos somaram, respectivamente, 1,12% e 1,60%. Zé Maria somou 92.628 votos e JK teve 85.516 votos.

Política em Santarém

A campanha eleitoral foi marcada por momentos importantes, como a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Santarém, onde ele manifestou seu apoio ao candidato conhecido como JK do Povão, o que alimentou o cenário de polarização política que permeia a política local. A presença do governador do Pará, que também declarou apoio a Zé Maria Tapajós (MDB), intensificou o debate em torno das alianças políticas e suas repercussões nas eleições.

Candidatos

Logo após a vitória, Zé Maria comemorou a eleição com apoiadores e foi carregado por eleitores. “Tentaram enganar vocês com falação de projetos que não tinham como fazer, ou melhor, não diziam como fazer. Mas o povo resistiu a compra de votos. O povo, em sua maioria, foi lá e confirmou Zé 15, prefeito!”, declarou.

Nas redes sociais, JK do Povão agradeceu a quantidade de votos que recebeu. “Combati o bom combate e o resultado mostrou que continuaremos firme e forte na luta por uma Santarém melhor! Deus no comando sempre”, disse.

Zé Maria é ex-vereador por seis mandatos e chegou a presidir a Câmara Municipal de Santarém quatro vezes. Também já ocupou os cargos de prefeito interino, vice-prefeito, deputado estadual e secretário regional de governo.