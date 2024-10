Zé Maria Tapajós comemora com apoiadores após ser eleito prefeito de Santarém

Eleito prefeito de Santarém, Zé Maria Tapajós (MDB) comemorou a vitória com apoiadores, no final da tarde deste domingo (27.10). Ele disputou o segundo turno das eleições 2024 contra JK do Povão (PL) e o resultado foi confirmado por volta das 18h03, quando 94% das urnas haviam sido apuradas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA). Nesse horário, Tapajós já tinha 51,79% votos, contra 48,21% de JK.

Às 19h10, a apuração em Santarém ainda não havia sido finalizada, mas com 99,88% das urnas apuradas, Zé Maria Tapajós tinha 92.500 votos (51,97%) e JK do Povão 85.502 votos (48,03%).

VEJA MAIS

"VENCEMOS, SANTARÉM! 💙💙 Gratidão a todos que confiaram nas nossas propostas, no nosso trabalho e no avanço para este município. Contem comigo e agora, bora pro futuro! 🚀💙", comemorou o prefeito eleito, em um post nas redes sociais.

Logo após a vitória, Zé Maria comemorou a eleição com apoiadores e foi carregado por eleitores. Ex-vereador por seis mandatos, o político do MDB chegou a presidir a Câmara Municipal quatro vezes. Também já ocupou os cargos de prefeito interino, vice-prefeito, deputado estadual e secretário regional de governo.