Em Santarém, Zé Maria Tapajós e JK do Povão votaram pela manhã

Em Santarém, no Oeste do Pará, os dois candidatos que disputam o 2º turno nas eleições municipais votaram pela manhã. Zé Maria Tapajós, do MDB, foi às urnas na Escola Alvaro Adolfo da Silveira na companhia dos netos

“Hoje voltei as urnas para cumprir com meu papel. Votei com esperança, confiando que a população de Santarém vai escolher pelo melhor projeto politico de desenvolvimento para a nossa cidade. Mais tarde, espero que possamos comemorar todos juntos”, declarou.

Disputando a Prefeitura de Santarém pelo PL, JK do Povão também votou pela manhã. "Já cumpri o meu dever de cidadão nesse dia tão importante para a democracia e para libertar Santarém! Que seja feita a vontade de Deus e do povo", escreveu o candidato, na legenda de uma foto publicada nas redes sociais.