Apuração em Belém e Santarém: veja que horas deve sair o resultado das eleições

A previsão da Justiça Eleitoral para o resultado das eleições de 2024 em segundo turno, considerando os prefeitos matematicamente eleitos, é de 18h em Belém e de 19h em Santarém. Os dois municípios são os únicos que terão votação no Pará neste domingo (27), das 8h às 17h.

“A expectativa positiva se deve, entre outras coisas, aos recursos materiais disponíveis para as zonas eleitorais, como notebooks, antenas, Bgans (equipamentos de transmissão de dados) e modems de duas operadoras de telefonia, além de 50 veículos que estão à disposição desde a quarta-feira (23) até o dia da votação”, informa o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

No primeiro turno das eleições municipais deste ano, Belém foi a primeira capital do país a definir o resultado e confirmar que haveria segundo turno. Às 18h59, a capital paraense já tinha 100% de suas urnas apuradas, situação que nunca havia ocorrido e foi comemorada pela Corte.

Em Belém, os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL) se enfrentam na busca pelo cargo mais alto do Executivo municipal, enquanto, no oeste do Pará, os concorrentes são JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB).