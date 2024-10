Segundo turno: Belém e Santarém terão esquema de segurança especial neste domingo (27)

O segundo turno das eleições municipais deste ano, que será realizado em Belém e Santarém neste domingo (27), terá um vasto esquema de segurança, mas seguindo o mesmo planejamento executado durante o primeiro turno, conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou ao Grupo Liberal.

“Tanto em Belém quanto em Santarém não haverá atuação das Forças Armadas, assim como não houve também no primeiro turno. Porém, todo o aparato de segurança do Estado já foi acionado para garantir tranquilidade no dia da eleição, nos dois municípios”, garantiu a Corte.

Além disso, em Belém, também haverá atuação da Guarda Municipal em alguns locais de votação, complementando e auxiliando a segurança pública estadual. Em Santarém, o esquema de segurança será feito totalmente pelos agentes do Estado. E o Departamento Municipal de Trânsito estará auxiliando na circulação dos eleitores pela cidade no dia da votação.

A segunda etapa de votação ocorre neste domingo (27), nas duas cidades paraenses e em outros municípios do Brasil, das 8h às 17h. Na capital, os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL) se enfrentam na busca pelo cargo mais alto do Executivo municipal, enquanto, no oeste do Pará, os concorrentes são JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB).